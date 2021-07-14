Одна из партий препарата, как утверждается, поступила в регионы с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Вакцину против коронавируса от компании Pfizer, которая требует сложной логистики и соблюдения температурного режима, доставляют в регионы с грубыми нарушениями условий хранения.

Об этом сообщает "Страна", которая опубликовала соответствующее видео. Утверждается, что кадры были предоставлены журналистам главой Национальной медицинской палаты Украины Сергеем Кравченко. Он уточнил, что получил запись от коллег из Гослекслужбы.

Одна из партий препарата, как утверждается, поступила в регионы с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

По словам Кравченко, пока нет решения о том, что делать с испорченной партией вакцины. Кто виноват в нарушениях условий транспортировки препарата, должны установить в МОЗ, Гослекслужбе и управлении фармаконадзора Госэкспертного центра.

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Автор: Дмитрий Захаров