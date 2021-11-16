За последние три месяца 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации.

Данные за последние три месяца показали, что вакцинированные лица госпитализируются в 5,2 раза реже, чем не вакцинированные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

"За последние три месяца 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. Данные за последние три месяца также указывают и на то, что вакцинированные лица госпитализируются в 5,2 раза реже непривитых", - сказал министр.

Он также проинформировал, что по состоянию на сегодня в системе здравоохранения есть более 78 тыс. коек, выделенных под COVID-19, из них занято более 49 тыс. В общем по стране процент занятых коек с кислородом составляет 64%.

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"Сегодня у нас новый печальный рекорд по количеству зарегистрированных летальных случаев среди больных, которым был диагностирован COVID - 838. Стоит понимать, что смертность является "отложенным" показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости. Почему так происходит? Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация, и через некоторое время после регистрации и госпитализации случае может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти среди умерших в октябре составлял 14 дней", - пояснил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко