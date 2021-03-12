По состоянию на 11 марта в лист ожидания записались 230 тыс. 315 человек.

В Украине с начала вакцинальной кампании от COVID-19 привились 38237 человек.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

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"8859 человек привито против COVID-19 за сутки 11 марта 2021 года в Украине. 38237 человек привито с начала кампании по вакцинизации", - говорится в сообщении. Прививки проводилось 162 мобильными бригадами по иммунизации.

Прививка проводилась 162 мобильными бригадами по иммунизации.

По данным Минздрава, по состоянию на 11 марта в лист ожидания вакцинации записались 230 тыс. 315 человек.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киевской области - 950.

За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего - в Черниговской области (626).

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками, в Украине сделали почти на 3 тысячи прививок больше. Позавчера в стране вакцинировали 5898 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Для популяризации вакцинальной кампании публичным лицам разрешается делать прививки вне очереди.

В начале недели министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что процесс вакцинации в Украине идет не по плану. В Украине должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в день еще на прошлой неделе.

Впоследствии президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию.

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Автор: Татьяна Поляковская