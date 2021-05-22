Для Украины такая инициатива является положительной, ведь страна сэкономит вакцины для других граждан.

Польша хочет защитить собственное население от COVID-19 и предотвратить его распространение на своей территории, это является нормальной практикой.

Об этом OBOZREVATEL рассказал бывший главный иммунолог Киева Олег Назар, комментируя инициативу поляков о вакцинации от коронавируса украинцев, которые едут работать в страну, прямо на границе при въезде.

"Это относится к сфере защиты населения от инфекционного заболевания. Если какая-то страна пускает к себе иностранцев на сезонную работу или на постоянную, они, то есть люди, которые мигрируют, могут завезти какую-то инфекцию. Их нужно вакцинировать. Таким образом Польша защищает собственных граждан от вспышек", – уточнил врач.

По его словам, у провакцинированных значительно меньше шансы инфицироваться самим и распространить инфекцию дальше.

Читайте такжеУкраинских заробитчан будут вакцинировать от COVID на границе с Польшей

Для Украины такая инициатива также является положительной, ведь страна сэкономит вакцины для других граждан.

Вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей

Вакцинировать украинцев на границе планируют только поступят дозы заказанной вакцины. Прививки будут делать американским однодозним препаратом Johnson & Johnson.

По подсчетам экспертов, в Польше находится до 1,1 миллиона украинских мигрантов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко