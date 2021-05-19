Вице-спикер парламента Кондратюк назвала это очень уместным и дружественным шагом со стороны польских властей.

Польша непосредственно на границе будет вакцинировать украинских рабочих вакциной Johnson & Johnson.

Об этом заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила в Facebook.

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Она отметила, что этой вакциной необходимо делать только одну прививку.

"Это очень уместный и дружественный шаг со стороны польских властей", - написала она.

Она рассказала, что недавно обсуждал вопрос обеспечения украинцев в Польше вакцинами от коронавируса с вице-маршалом Сейма Республики Польша Малгожатой-Марией Госевскою и послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

"Во время нашей встречи получила заверения, что польское правительство готовится к вакцинации граждан Украины, которые официально прибывают на работу в Польшу. Такая вакцинация - это вклад в общую противоэпидемическую безопасность наших дружественных стран", - добавила Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк