Польша непосредственно на границе будет вакцинировать украинских рабочих вакциной Johnson & Johnson.
Об этом заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сообщила в Facebook.
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Она отметила, что этой вакциной необходимо делать только одну прививку.
"Это очень уместный и дружественный шаг со стороны польских властей", - написала она.
Она рассказала, что недавно обсуждал вопрос обеспечения украинцев в Польше вакцинами от коронавируса с вице-маршалом Сейма Республики Польша Малгожатой-Марией Госевскою и послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.
"Во время нашей встречи получила заверения, что польское правительство готовится к вакцинации граждан Украины, которые официально прибывают на работу в Польшу. Такая вакцинация - это вклад в общую противоэпидемическую безопасность наших дружественных стран", - добавила Кондратюк.
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