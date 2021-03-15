2 018 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 марта 2021 года в Украине / фото REUTERS

В Украине сегодня прививки против COVID-19 получили 2 тыс. 018 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо».

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Всего с начала кампании по вакцинации привито 53 тыс. 155 украинцев.

За сутки больше всех привито в Донецкой области (260), за весь период кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 тыс. 044), наименьшее - в Черниговской области (1 тыс. 006).

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Виктория Токарева