Всего с начала кампании по вакцинации привито 53 тыс. 155 украинцев.

В Украине сегодня прививки против COVID-19 получили 2 тыс. 018 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо».

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Всего с начала кампании по вакцинации привито 53 тыс. 155 украинцев.

За сутки больше всех привито в Донецкой области (260), за весь период кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 тыс. 044), наименьшее - в Черниговской области (1 тыс. 006).

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Виктория Токарева