На сегодняшня получены первые 215 тыс. из 1,9 млн доз законтрактованной китайской вакцины, остальные ожидается в апреле-мае.

В Украине сегодня начинается вакцинация граждан препаратом CoronaVac.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что Минздрав завершил все этапы проверки лабораторного контроля вакцины CoronaVac.

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«И с сегодняшнего дня мы начинаем процесс прививки именно этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тыс. доз. Всего было законтрактовано нами 1,9 млн доз. И остальные - 1,7 млн доз - оставшиеся по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на эту поставку в течение апреля-мая этого года», - сказал Степанов.

Он добавил, что прививки вакциной CoronaVac будут делать полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие в проведении внешнего независимого оценивания.

Вакцина CoronaVac: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине для применения зарегистрированы вакцины американской компании Pfizer, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна была пройти лабораторный контроль, который длился до 10 апреля. После этого партию вакцины направили в госпредприятие "медицинские закупки", которое должно доставить ее в регионы.

12 апреля Степанов сообщил, что вакцину CoronaVac начали доставлять в регионы Украины.

Отметим, вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет применяться при вакцинации от COVID определенных групп населения: полицейских, маломобильных групп населения, лиц, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

Эффективность этой вакцины в Китае оказалась 65%, а в Турции показатель составил 91,25% в ходе местных испытаний.

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Автор: Инна Андалицкая