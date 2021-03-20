За сутки в Украине от COVID-19 привито 11 628 человек, больше всего - в Киеве.

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. Всего в стране уже более 100 тысяч человек сделали прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала вакцинальной кампании прививали 104 342 человека. Из них получили 1 дозу - 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

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По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве - 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 8104 прививки.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.

Вакцинация является добровольной и для людей из групп риска бесплатной. Для полноценной иммунизации нужно ввести две дозы вакцины с определенным интервалом.

Пока что в Украине есть только протикоронавирусная вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тысяч доз этого препарата Украина получила по контракту в феврале. Срок их годности – до 23 июня 2021 года.

На днях Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней.

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Автор: Виктория Гордиенко