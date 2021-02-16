В Министерстве здравоохранения ожидают, что вакцинальная кампания против COVID-19 начнется в Украине уже на этой неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, сейчас в Украине полностью готова вся медицинская инфраструктура для проведения вакцинации, в частности, сформированы мобильные бригады и списки людей, которых будут вакцинировать на первом этапе.
"Ожидаем поставку вакцины, как только она придет - мы сразу начнем вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина будет до 15 февраля. Она основывалась на заключенных договорах между Украиной и производителями вакцин, где четко были предусмотрены количество и сроки поставки", - рассказал министр.
Он добавил, что по этим договорам 1 млн доз Украина ожидает в феврале и 1 млн - в марте.
"Возникли некоторые технические проблемы логистического характера, я думаю, что они будут решены буквально через несколько дней... Я очень рассчитываю, что уже на этой неделе мы сделаем первую прививку от коронавирусной болезни - медработникам...", - отметил Степанов.
Он также добавил, что в связи с "некоторыми бюрократическими трудностями, не зависящими от Украины", имеется задержка в поставках вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - речь идет о 117 тыс. доз вакцины Pfizer.
Глава Минздрава отметил, что в обоих случаях Украина делает все от нее зависящее, чтобы ускорить поставку вакцин.
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