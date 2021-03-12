По словам главного санврача Ляшко, в месяц можно делать до 5 миллионов прививок.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все желающие украинцы будут вакцинированы от коронавируса в этом году.

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Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать 5 миллионов, есть каскадный метод", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, эта вакцинальная кампания будет отличаться от остальных.

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по ковиду запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", — сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков - Оксфордского университета и AstraZeneca. Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что вакцины CoviShield и Oxford/AstraZeneca идентичны.

В первую волну вакцинации попали медики и врачи, задействованные в борьбе с пандемией COVID-19 и военнослужащие операции Объединенных сил на Донбассе.

Среди первых вакцинированных - министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский.

Как сообщили в Минздраве, после медиков вакцинировать от коронавируса в Украине начнут пожилых людей.

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Автор: Виктория Гордиенко