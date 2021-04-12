По словам главного санврача Виктора Ляшко, в Украине возможен формат Пасхи онлайн.

В Украине Пасха будет 2 мая. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие ограничения стоит ожидать на праздник.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина сообщил, что в вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение.

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Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели. Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

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Автор: Виктория Гордиенко