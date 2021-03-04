По словам премьер-министра, вакцины со временем будут совершенствовать.

Украина пока не ведет переговоров о заключении контрактов на закупку вакцины от COVID-19 на последующие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на пресс-конференции, посвященной годовщине работы правительства.

"Вы видите, что количество вакцин в мире увеличивается... Конечно, вакцины со временем будут совершенствовать, уже ведется работа несколькими лабораториями по разработке назальных вакцин", - сказал Шмыгаль.

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Именно поэтому, по его словам, в 2022 году и последующих годах ситуация будет другой. "Даже сейчас очень часто меняются условия, цены, условия поставки вакцин. В 2021 году будут другие вакцины, другие средства", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей почтенного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав уже внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 врио председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Сегодня, 4 марта, Шмыгаль сообщил, что Украина за первые два квартала ожидает поставки более 9 млн доз вакцины от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко