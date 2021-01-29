По словам Ляшко, медицинские работники - это приоритет государства, чтобы было кому спасать украинцев, не получивших доступ к вакцинации, и жизнь граждан от других болезней.

В Украине, согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от COVID-19, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцины от COVID-19Об этом в интервью ТСН.uа рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он пояснил, что медицинские работники попали в первый этап прививок, поскольку их защита - это приоритет государства, чтобы было кому спасать украинцев, не получивших доступ к вакцинации, и жизнь граждан от других болезней.

Также в приоритетную группу добавили пожилых людей, поскольку сейчас среди них фиксируют наибольший процент заражений и летальных случаев. Это, как уточнил Ляшко, почти 70%. Также в этой группе есть люди с хроническими болезнями, которые влияют на ход COVID-19.

"Именно по такому этапу и будут начинаться прививки. Например, приехала первая вакцина, она используется для медицинских работников, затем социальные учреждения - как работники, так и люди, которые находятся в этих социальных учреждениях. Социальные учреждения - это закрытого типа, это дома для престарелых и тому подобное. Плюс военнослужащие. И, в первую очередь, военнослужащие, которые защищают и обороняют границы нашей страны. Мы их также защищаем, поскольку - это элемент национальной безопасности", - пояснил Ляшко.

В то же время главный санитарный врач уточнил, что рассматривается возможность одновременного начала именно двух этапов - и первого, и второго.

"Это когда мы получим два продукта одновременно. Потому мы сегодня имеем надежду, что в ближайшее время COVAX озвучит, вошла ли Украина в первую волну получения иммунобиологических препаратов для вакцинации населения. Речь идет о мРНК-вакцине Pfizer. Именно 29 января проходит заседание глобального правления COVAX, и они определяют, имея понимание количества доз, приоритетность стран, которым она будет поставлена", - отметил Ляшко.

На вопрос относительно решения COVAX, он ответил, что пока не известно, когда будут результаты.

"Будем ждать. Мы на постоянной связи с нашим менеджером, который координирует Украину. Поэтому, как только будет решение известно, мы сразу о нем сообщим", - сказал он.

Кроме того, Ляшко добавил, что параллельно в Минздраве ожидают поставку вакцин, закупленных за средства государственного бюджета.

"Поэтому, понимая объемы этих вакцин, которые придут в рамках механизма COVAX, и закупленных за средства бюджета, мы можем скоординировать немного подходы к иммунопрофилактике", - подытожил он.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Леся Лещенко