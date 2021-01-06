Министр здравоохранения Степанов отметил, что Украина находится на финальной стадии договоренности с производителями вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в ближайшее время заключит новые договора о поставках вакцины от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

Министр отметил, что Украина находится на финальной стадии договоренности с производителями вакцин.

«Я не имею права до подписания договоров разглашать, с какими компаниями и на какой стадии подписания мы находимся. Но могу сказать, что в ближайшее время у нас будут подписаны другие договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины (от COVID-19) в Украину», - заявил он.

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В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

24 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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Автор: Константин Гончаров