Национальный план введения вакцинации от COVID-19 будет утвержден приказом Минздрава 18 декабря, заверил Степанов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о намерении Украины вакцинировать от COVID-19 украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Наша позиция заключается в том, что вакцинировать нужно как минимум всех граждан и такой позиции придерживается президент Владимир Зеленский. Все граждане Украины должны иметь доступ к вакцине», - отметил Степанов.

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В то же время, по мнению министра, в первую очередь нужно вакцинировать от COVID-19 людей из групп риска.

«По профессиональному признаку - это все медицинские работники, которые стали живым щитом между пациентами и коронавирусной болезнью. Это наши военные, которые находятся в зоне проведения ООС, это наши сотрудники Нацполиции, это наши педагоги, работники социальной сферы. Также это люди, входящие в группу риска по возрасту - старше 60 лет или люди, имеющие серьезные сопутствующие заболевания, которые дают осложнения при коронавирусной болезни - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания», - сообщил он.

Степанов отметил, что общее количество людей из группы риска - около 21 млн граждан, нуждающихся в вакцинации в первую очередь на разных этапах.

Также министр подчеркнул, что Минздрав уже заканчивает разработку Национального плана введения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. «Я думаю, что в пятницу я его смогу подписать и утвердить соответствующим приказом Минздрава. К составлению этого плана кроме украинских специалистов привлечены эксперты ВОЗ, ЮНИСЕФ. Мы достаточно давно уже над ним работаем», - сказал он.

По словам Степанова, национальный план должен быть очень понятным и четким.

«Вчера я дал задание внести соответствующие изменения в этот план - предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях», - подчеркнул министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

15 декабря Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Константин Гончаров