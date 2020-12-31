В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.

Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, приобретенные за средства государственного бюджета, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное 31 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Все вакцины, все без исключения вакцины, которые покупают за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев", - сказал Степанов.

Вакцина от коронавируса: что известно о поставках в Украину

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря, Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко