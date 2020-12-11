Сейчас по его словам, в мире около 60 вакцин-кандидатов на различных стадиях разработки и испытаний.

О производстве в Украине российской вакцины против COVID-19 речь не идет, поскольку она нигде не сертифицирована и не зарегистрирована.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"Сегодня не существует российской вакцины против коронавируса. "Спутник V" - это кандидат, и таких кандидатов в мире очень много. Для меня, и для Украины, и для любой страны вакциной может называться только то, что имеет авторизацию ВОЗ - вакцина, которая прошла сертификацию и регистрацию в странах, где очень строгая регистрационная политика. Это страны ЕС, США, Япония, Швейцарская конфедерация... Я не слышал, что в какой-то из этих стран была зарегистрирована или авторизована российская вакцина. Скорее всего, это кандидат, но это не вакцина, поэтому сегодня производить то, чего не существует - невозможно", - отметил Радуцкий, комментируя вопрос производства российской вакцины "Спутник V" харьковским предприятием "Биолек".

Сейчас по его словам, в мире около 60 вакцин-кандидатов на различных стадиях разработки и испытаний.

В то же время глава комитета ВР добавил: "Действительно, сегодня политически можно красиво заявлять, что нам дают, а мы отказываемся. Мы не можем отказаться от того чего не существует, даже если "Биолек", а я уверен, что они ничего противозаконного делать не будут... даже если они захотят это сделать, то не смогут. Потому что украинскую таможенную границу не пересечет субстанция, которая не является зарегистрированной".

Отметим, 8 декабря некоторые украинские СМИ распространили заявление Российского фонда прямых инвестиций, в котором говорилось, будто бы "выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладило АО "Биолек". Источник агентства в правоохранительных органах опроверг эту информацию, отметив, что это очередная провокация со стороны страны-агрессора.

Вакцина против коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН