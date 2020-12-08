Исполняющий обязанности гендиректора ЦОС заявляет, что осенью 2021 года будет широкий доступ к вакцинации населения от коронавирусной болезни.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного (ЦОЗ) здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин ожидает появление вакцин от COVID-19 в украинских аптеках не раньше осени 2021 года.

Читайте такжеУкраина подала первую часть заявки на получение 8 миллионов доз вакцины от COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«У нас сейчас есть приоритетные (для вакцинации от COVID-19 - УНИАН) 9 групп населения - это те, которые относится к группам высокого риска, и это довольно большое количество лиц в этом», - отметил он.

«Мы рассчитываем на то, что широкий доступ к вакцине, то есть появление ее в аптечной сети, будет происходить не раньше, чем осенью 2021 года, и это уже будет называться широким доступом к вакцинации», - добавил Кузин.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

5 декабря Степанов заявил, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, выявлено 10 тыс. 811 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров