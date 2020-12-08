Участие Украины в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, поэтому правительство продолжает разрабатывать комплексный национальный план и с другими сценариями, чтобы обеспечить доступ приоритетных групп к вакцинации.

Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки в мировую инициативу COVAX на вакцину от COVID-19, вторая часть заявки будет подана 14 декабря.

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Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава от 8 декабря.

«5 декабря Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации (ГАВИ) получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате активного привлечения Центра общественного здоровья была собрана большая часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой наша страна сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

В частности, ЦОС обеспечил работу Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), которая сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19. На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 млн 866 тыс. 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и др.

Параллельно была проведена серия консультаций по логистическим вопросам с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, операторами авиасообщения, ГП «Укрвакцина», с фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями. Центр собрал информацию о мощностях и логистической способности государства, которые необходимы не только для заявки в COVAX, но и для понимания имеющихся возможностей страны.

Также был осуществлен аудит холодильного оборудования. Центр собрал информацию на всех уровнях - от районного до областного и сформировал общую базу данных с имеющимся холодильным оборудованием в Украине.

Таким образом были созданы предпосылки для получения нашим государством вакцины от COVID-19. Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря 2020 года.

«Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать», - отметил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, участие Украины в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, поэтому правительство продолжает разрабатывать комплексный национальный план и с другими сценариями, чтобы обеспечить доступ приоритетных групп к вакцинации.

«Дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX», - отметил Кузин.

***COVAX - это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцинам от COVID-19. В настоящее время около 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украины.

Вакцина от коронавируса для Украины

5 декабря Степанов заявил, что первые 8 млн доз вакцины от COVID-19 могут доставить в Украину не раньше конца первого квартала 2021 года. В первую очередь вакцинировать будут медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

В Украине за минувшие сутки, 7 декабря, выявлено 10 тыс. 811 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров