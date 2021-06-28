Отмечается, что люди с ВИЧ в группе риска тяжелого течения COVID-19.

Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могут вакцинироваться от коронавируса. Прививки для таких людей безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным людям.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

"Для людей, живущих с ВИЧ, вакцины от COVID-19 безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что люди с ВИЧ в группе риска тяжелого течения COVID-19.

По результатам исследования, проведенного в Великобритании, у людей, живущих с ВИЧ, риск смертности в два-три раза выше из-за наличия сопутствующих заболеваний (диабет, болезни почек, печени, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и прочее), которые могут повлечь тяжелые формы течения заболевания COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В Украине с начала прививочной кампании привито 1 млн 904 тыс. 880 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы вакцин - 579 тыс. 888 человек.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко