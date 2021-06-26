В Украине против COVID-19 уже полностью иммунизированы 550 тысяч 966 человек.

В Украине вчера от коронавирусной болезни вакцинировали рекордное количество людей – почти 100 тысяч.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 тысяч 130 человек привито против COVID-19 25 июня 2021 года", – отмечается в сообщении.

Одну дозу вакцины получили 36 тысяч 540 человек, полностью иммунизированы – 60 590.

Читайте такжеКабмин принял ряд мер по противодействию коронавирусу штамма "Дельта"Прививки проводились 623 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 229 пунктах прививок и в 20 центрах вакцинации.

Всего в Украине против COVID-19 полностью иммунизированы 550 тысяч 966 человек. По состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 742 тысячи 181 человек.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

В настоящее время прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева