Богатые страны предусмотрели закупку вакцины от COVID-19 в избыточном количестве, в то время как бедные будут страдать от ее тотальной нехватки.
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Об этом предупреждает альянс People’s Vaccine ("Вакцина для народа"), в который входят такие международные организации как Amnesty International Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam.
Аналитики альянса собрали данные по договорам, которые были заключены странами и поставщиками восьми главных препаратов-кандидатов на вакцину от коронавируса. Они выяснили, что 67 бедных стран рискуют отстать в темпах вакцинации.
По имеющимся данным, бедные страны в 2021 году будут способны вакцинировать от коронавируса лишь одного из 10 своих жителей, если фарминдустрия не примет срочные меры по наращиванию объемов производства вакцины.
В то же время, богатейшие страны уже приобрели достаточно доз, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения трижды. Особо тут преуспела Канада, которая купила в пять раз больше доз вакцины, чем необходимо населению на нынешнем этапе.
Богатые страны, которые представляют лишь 14% населения планеты приобрели 53% всех доз наиболее перспективных вакцин.
При этом в пяти из 67 бедных стран, о которых предупреждают в альянсе, уже зафиксировано около 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции. Это Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.
- В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
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