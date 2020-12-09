По ситуации с вакциной от COVID-19 Украину ставят в один ряд с Кенией и Нигерией.

Богатые страны предусмотрели закупку вакцины от COVID-19 в избыточном количестве, в то время как бедные будут страдать от ее тотальной нехватки.

Читайте такжеВ Минздраве утверждают, что уменьшение количества новых заболевших коронавирусом не связано с числом тестирований

Об этом предупреждает альянс People’s Vaccine ("Вакцина для народа"), в который входят такие международные организации как Amnesty International Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam.

Аналитики альянса собрали данные по договорам, которые были заключены странами и поставщиками восьми главных препаратов-кандидатов на вакцину от коронавируса. Они выяснили, что 67 бедных стран рискуют отстать в темпах вакцинации.

По имеющимся данным, бедные страны в 2021 году будут способны вакцинировать от коронавируса лишь одного из 10 своих жителей, если фарминдустрия не примет срочные меры по наращиванию объемов производства вакцины.

В то же время, богатейшие страны уже приобрели достаточно доз, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения трижды. Особо тут преуспела Канада, которая купила в пять раз больше доз вакцины, чем необходимо населению на нынешнем этапе.

Богатые страны, которые представляют лишь 14% населения планеты приобрели 53% всех доз наиболее перспективных вакцин.

При этом в пяти из 67 бедных стран, о которых предупреждают в альянсе, уже зафиксировано около 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции. Это Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров