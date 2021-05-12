В Житомирской областной клинической больницы им. Гербачевского открыли реконструированное отделение нефрологии, где в ближайшее время могут делать трансплантации почек.
Об этом корреспонденту УНИАН рассказал генеральный директор областной клинической больницы Богдан Леськив.
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"Раньше в отделении были палаты на 5 человек и в конце коридора одна туалетная комната. За средства областного бюджета мы закупили аппарат, который называется "аппарат сухой почки". Кроме того, в этом отделении будут находиться кислородные концентраторы. Также закуплены дефибриллятор, электрокардиолог, мониторы. Около 800-900 тысяч гривень было вложено на оборудование, которое здесь есть", – рассказывает генеральный директор.
В нефрологическом отделении будут готовить пациентов к трансплантации.
"Кроме лечения пациентов, которые имеют заболевания почек и нуждаются в лечении, это отделение будет иметь определенные рычаги по поводу лечения и подготовки пациентов по трансплантации почки. Мы получили лицензию от Министерства здравоохранения на трансплантацию, решение Кабинета Министров о включения нашей больницы в перечень учреждений, которые должны оказывать медицинскую помощь при трансплантации органов и тканей. Надеемся, что в ближайшее время такая первая операция будет сделана в нашем заведении", – говорит Богдан Леськив.
Стоимость ремонтных работ в отделении вместе с оборудованием и мебелью составляет 3,5 млн грн, из них 1 млн предоставили спонсоры.
В отделении 34 койко-места, а также две палаты интенсивной терапии.
Трансплантация органов в Украине
- В 2019 году в Украине начал действовать новый закон о трансплантации органов. Кабмин установил тарифы на некоторые операции по трансплантации.
- В прошлом году в Министерстве здравоохранения Украины создали подразделение по развитию трансплантологии.
- По данным Минздрава, в Украине трансплантации органов ежегодно требуют около 5 тыс. человек.
- По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Минздраве рассчитывают на проведение не менее 250 операций по трансплантации в Украине в 2021 году.
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