Медицинское учреждение уже получило лицензию.

В Житомирской областной клинической больницы им. Гербачевского открыли реконструированное отделение нефрологии, где в ближайшее время могут делать трансплантации почек.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал генеральный директор областной клинической больницы Богдан Леськив.

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"Раньше в отделении были палаты на 5 человек и в конце коридора одна туалетная комната. За средства областного бюджета мы закупили аппарат, который называется "аппарат сухой почки". Кроме того, в этом отделении будут находиться кислородные концентраторы. Также закуплены дефибриллятор, электрокардиолог, мониторы. Около 800-900 тысяч гривень было вложено на оборудование, которое здесь есть", – рассказывает генеральный директор.

В нефрологическом отделении будут готовить пациентов к трансплантации.

"Кроме лечения пациентов, которые имеют заболевания почек и нуждаются в лечении, это отделение будет иметь определенные рычаги по поводу лечения и подготовки пациентов по трансплантации почки. Мы получили лицензию от Министерства здравоохранения на трансплантацию, решение Кабинета Министров о включения нашей больницы в перечень учреждений, которые должны оказывать медицинскую помощь при трансплантации органов и тканей. Надеемся, что в ближайшее время такая первая операция будет сделана в нашем заведении", – говорит Богдан Леськив.

Стоимость ремонтных работ в отделении вместе с оборудованием и мебелью составляет 3,5 млн грн, из них 1 млн предоставили спонсоры.

В отделении 34 койко-места, а также две палаты интенсивной терапии.

Трансплантация органов в Украине

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Автор: Марина Чорноштан