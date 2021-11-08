Кислород для лечения беременных с коронавирусом в больницы города передает "Запорожсталь".

На данный момент в стационарах Запорожья от коронавируса лечатся 38 беременных пациенток и все они кислородозависимые, то есть спасение их жизней невозможно без кислородной поддержки.

Как сообщает пресс-служба группы компаний "Метинвест", кислород для их лечения передает металлургический комбинат "Запорожсталь".

Всего на данный момент в Запорожье для лечения больных коронавирусом развернуто 1 678 коек. Они находятся в областной инфекционной больнице, а также городских больницах № 1, 2, 6, 7, 9 и детской больнице № 5. Беременные женщины с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него лечатся в роддоме № 4 и областном перинатальном центре – 17 и 21 пациентки соответственно. Один лишь роддом № 4 с апреля получило от "Запорожстали" порядка 50 тонн кислорода.

Отметим, кислород, который производит "Запорожсталь", Министерство здравоохранения Украины сертифицировало в апреле 2021 года. С тех пор его начали поставлять в больницы Запорожья, Запорожской области и других регионов Украины. Пиковым периодом отгрузки кислорода стал октябрь – тогда за месяц больницы получили от предприятия 1 200 тонн кислорода.

При этом с начала ноября "Запорожсталь" уже отгрузила 380 тонн медицинского кислорода. В частности, в ноябре кислород "Запорожстали" получили городские больницы Запорожья № 1, 2, 6, 7, 9, Запорожская областная инфекционная больница и роддом № 4. Поставляли кислород и в медучреждения области – Бердянское ТМО и городскую больницу Токмака. Также активно используют кислород комбината больницы других областей Украины.

В частности, в ноябре его получили городские больницы Боярки, Синельниково, Василькова, городская больница им. Панкеевых в Каховке, Киевская городская клиническая больница № 7, больница № 4 в Никополе и Броварская многопрофильная клиническая больница.

Напомним, группа компаний "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, совместно с SCM, футбольным клубом "Шахтер" и их фондами, с самого начала пандемии коронавируса поддерживают медицинские учреждения и врачей, обеспечивая их необходимым оборудованием, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. В частности, с этой целью было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" и еще 100 млн грн от Фонда Вадима Новинского. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. Кроме того, 3,8 млн грн было направлено на материальную поддержку 31 семьи медиков, умерших в результате COVID-19.

Автор: Григорий Бондарь