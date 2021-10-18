Горожане часами простаивают на остановках.

В Запорожье, которое с 18 октября вошло в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19, возник транспортный коллапс.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в понедельник утром на остановках выстроились длинные очереди желающих воспользоваться общественным транспортом – в некоторых местах количество людей достигало до 160 человек.

Также во время ожидания транспорта между потенциальными пассажирами возникали споры и даже драки. В частности, горожане ссорились между собой за право зайти в маршрутку раньше, чем кто-то другой. Кроме того, из очередей буквально выгоняли людей без масок. В некоторых случаях пассажиры даже пинками выпроваживали из салона антимасочников.

Такая ситуация объясняется тем, что из-за усиления карантина в городе были введены новые правила работы общественного транспорта. В частности, число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, а для пенсионеров отменен льготный проезд в часы пик (с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00). Также все пассажиры должны быть в масках.

Читайте такжеПолиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуИменно из-за того, что водители могут перевозить только то количество пассажиров, которое соответствует количеству сидячих мест, и возник транспортный коллапс - маршрутных такси и муниципальных автобусов просто не хватает. При этом накануне местные власти заявили, что увеличат количество единиц транспорта, но этого не произошло.

Как пояснили УНИАН представители запорожских автотранспортных компаний, дополнительный транспорт они не вывели на маршруты, потому что им это экономически невыгодно.

За минувшие сутки в Запорожье зарегистрировано почти 550 новых случаев COVID-19. 18 больных умерли.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине в 27 больницах, которые принимают больных коронавирусом и имеют 4890 кроватей, загруженность составляет 77%.

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Автор: Ирина Дубченко