Предполагается, что в следующий раз прибудет большее количество доз.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) ожидают, что следующая партия вакцин от коронавирусной болезни в рамках инициативы COVAX прибудет в Украину в конце апреля - начале мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер на брифинге после прибытия в Украину первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

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"Я не могу сказать точно, потому что мы не имеем подтвержденной даты, но мы ожидаем следующее поставки вакцин в конце апреля - начале мая в большем количестве", - сказала Сильвандер.

Она объяснила причину задержки поставки в Украину первой партии вакцин от Pfizer. По ее словам, поскольку пандемия затронула весь мир, к инициативе COVAX присоединилась 171 страна, поэтому наблюдается определенная конкуренция за получение вакцин.

Также задержка связана с тем, что отдельные страны, как США и Великобритания, закупили сразу очень большое количество доз вакцины. Этим была затруднена задача для COVAX по закупке вакцин для всех стран.

Вакцина от COVID-19 в Украине: что известно

Сегодня, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия в 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

По словам Ляшко, полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer разделят на две прививки в течение 25 дней.

В Украине первые прививки вакциной против COVID-19 от Pfizer начнутся 18 апреля. Их будут делать жильцам и работникам домов престарелых.

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Автор: Виталий Саенко