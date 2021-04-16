В Минздраве заявляют, что Украина может делать в месяц от 4 до 11 млн прививок.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что темпы вакцинации против COVID-19 в Украине будут наращиваться при поступлении большого количества вакцин.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге после прибытия в Украину первой партии 117 тыс. доз вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

"Ускорить темпы при отсутствии вакцин нереалистично, поэтому при поступлении большого количества вакцин будут наращиваться темпы. В Украине есть потенциальные возможности делать большое количество прививок в месяц", - отметил Ляшко.

"По нашим расчетам, когда работают все мобильные бригады, а их около 60, когда работают кабинеты прививок и созданы исключительно для вакцинации COVID, а это 3 тыс. 250 кабинетов вакцинации, а также если мы задействуем кабинеты для рутинных прививок в случае поступления большого количества вакцин, - Украина может делать в месяц в диапазоне от 4 до 11 млн прививок", - отметил Ляшко.

Вакцина от коронавируса для Украины

Сегодня, 16 апреля, в Украину прибыла первая партия из 117 тыс. доз вакцины от COVID-19, разработанной немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

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Автор: Виталий Саенко