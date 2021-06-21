В Украине за сутки выявлено 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 375 человек; зафиксировано 16 летальных случаев; выздоровели 677 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 14 098 (в частности методом ПЦР-8 943, методом ИФА-1 147); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 008.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 229 846 человек;
- выздоровели - 2 152 140 человек;
- летальных исходов - 52 032;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 679 015.
Читайте такжеСтало известно, сколько медиков в Украине умерли от COVID-19 за полтора годаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 95 случаев;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 22 случая;
Житомирская область - 9 случаев;
Запорожская область - 22 случая;
Киевская область - 14 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 23 случая;
Николаевская область - 26 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 4 случая;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 14 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 4 случая;
Херсонская область - 7 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 7 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве: данные на 21 июня
В столице за прошедшие сутки выявлено 95 случаев COVID-19, умерли двое больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«95 подтвержденных случаев заболевания коронавируса в сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5 тыс. 177 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 тыс. 283», - отметил Кличко.
Так, вчера заболели 57 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 30 мужчин в возрасте от 23 до 79 лет, а также две девочки от 15 и 17 лет и шесть мальчиков от 2 до 17 лет.
В больницы госпитализировали 10 больных, а также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек. Всего COVID-19 преодолели 202 тыс. 660 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском и Дарницком районах - по 27, в Соломенском – 16, и в Святошинском районе - 15 случаев, отметил Кличко.
Вакцинация от коронавируса: что известно
В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали 4 тыс. 390 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, одну дозу получили 3 тыс. 715 человек, полностью иммунизированы - 675.
С начала прививочной кампании привито в стране 2 млн 086 тыс. 492 человек, из них получили одну дозу - 1 млн 726 тыс. 040, полностью иммунизированы и получили две дозы - 360 тыс. 452 человека.
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