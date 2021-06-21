За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Николаевской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявлено 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 15 детей.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Так, за сутки госпитализированы 375 человек; зафиксировано 16 летальных случаев; выздоровели 677 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 14 098 (в частности методом ПЦР-8 943, методом ИФА-1 147); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 008.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 229 846 человек;

выздоровели - 2 152 140 человек;

летальных исходов - 52 032;

проведено ПЦР-тестирований - 10 679 015.

Читайте такжеСтало известно, сколько медиков в Украине умерли от COVID-19 за полтора годаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 95 случаев;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 22 случая;

Житомирская область - 9 случаев;

Запорожская область - 22 случая;

Киевская область - 14 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 26 случаев;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 4 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 14 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 4 случая;

Херсонская область - 7 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 7 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве: данные на 21 июня

В столице за прошедшие сутки выявлено 95 случаев COVID-19, умерли двое больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«95 подтвержденных случаев заболевания коронавируса в сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5 тыс. 177 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 тыс. 283», - отметил Кличко.

Так, вчера заболели 57 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 30 мужчин в возрасте от 23 до 79 лет, а также две девочки от 15 и 17 лет и шесть мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы госпитализировали 10 больных, а также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 138 человек. Всего COVID-19 преодолели 202 тыс. 660 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском и Дарницком районах - по 27, в Соломенском – 16, и в Святошинском районе - 15 случаев, отметил Кличко.

Вакцинация от коронавируса: что известно

В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 вакцинировали 4 тыс. 390 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, одну дозу получили 3 тыс. 715 человек, полностью иммунизированы - 675.

С начала прививочной кампании привито в стране 2 млн 086 тыс. 492 человек, из них получили одну дозу - 1 млн 726 тыс. 040, полностью иммунизированы и получили две дозы - 360 тыс. 452 человека.

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Авторы: Ирина Погорелая, Анна Нагорная, Виктория Токарева