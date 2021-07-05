Среди новых больных COVID-19 в Украине 5 детей, вместе с тем ни один медработник не заболел на коронавирус за сутки.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 244 новых случаев COVID-19 в частности заболели 5 детей. Среди медработников не зарегистрировали ни одного случая заболевания. Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 333 человека, 14 человек скончались, 419 человек выздоровели.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава »Коронавирус_инфо".

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевание вчера была зарегистрирована в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 237 тыс. 823 лица; 2 млн 171 тыс. 601 человек выздоровели, 52 тыс. 484 умерли. На сегодня активными больными остаются 13 738 человек, что на 189 инфицированных меньше, чем за прошедшие сутки.

По данным сайта Worldometers Украина находится на 67 месте в мире между Данией и Израилем. В Европе Украина - 12-я. За ежедневным количеством смертей Украина на 5 месте в Европе и на 50 в мире.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 17 351 тест на коронавирус: методом ПЦР — 9 889, методом ИФА — 1 712. Также сделали 5 750 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,9 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

24 363 человека привиты против COVID-19 за сутки 4 июля 2021 года. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы - 9 103 человека.

В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки и 120 центров вакцинации.

По состоянию на 4 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили 1 дозу – 2 074 986 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 925 380 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева