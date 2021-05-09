Заболели 244 ребенка и 57 медработников.

5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 мая 2021 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте такжеВ Украине не осталось ни одного региона в "красной зоне" - Минздрав

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 2 599 человек;

летальных исходов - 193;

выздоровело - 9 181 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 46 516 (в частности методом ПЦР – 21 796, методом ИФА – 4 859, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 861).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2 119 510 человек;

выздоровело - 1 759 751 человек;

летальных исходов - 46 393;

проведено ПЦР - тестирований - 9 655 779.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

4 843 человека привиты против COVID-19 за сутки 8 мая 2021 года в Украине.

862 641 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 862 639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев – 255 случаев / 360 прививок;

Винницкая область - 73 случая / 60 прививок;

Волынская область - 82 случая / 102 прививки;

Днепропетровская область - 798 случаев / 510 прививок;

Донецкая область - 401 случай / 0 прививок;

Житомирская область - 191 случай / 51 прививка;

Закарпатская - 37 случаев / 30 прививок;

Запорожская область - 111 случаев / 53 прививки;

Ивано-Франковская область - 83 случая / 120 прививок;

Киевская область - 210 случаев / 225 прививок;

Кировоградская область-150 случаев / 289 прививок;

Луганская область - 54 случая / 86 прививок;

Львовская область - 329 случаев / 814 прививок;

Николаевская область - 253 случая / 303 прививки;

Одесская область - 342 случая / 298 прививок;

Полтавская область - 147 случаев / 164 прививки;

Ровенская область - 142 случая / 50 прививок;

Сумская область - 225 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 227 случаев / 160 прививок;

Харьковская область - 361 случай / 55 прививок;

Херсонская область - 154 случая / 540 прививок;

Хмельницкая область - 227 случаев / 10 прививок;

Черкасская область - 152 случая / 226 прививок;

Черновицкая область - 69 случаев / 117 прививок;

Черниговская область - 299 случаев/ 180 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививка проводилась 76 мобильными бригадами по иммунизации и 367 пунктами прививки.

По состоянию на 8 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 527 949 человек.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Украинцев предупредили о четвертой "опасной" волне COVID-19

Врач дала совет родителям, как распознать коронавирус у ребенка

Накануне выходных в Украине обнаружили еще более 8 тысяч случаев COVID-19

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко