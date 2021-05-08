За все время пандемии в Украине заболели уже 2,1 миллиона граждан. В Киеве за сутки 753 новых больных COVID-19.

По состоянию на 8:00 8 мая в Украине подтвердили еще 8 710 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

Об этом говорится в данных Минздрава, опубликованных в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Читайте такжеПеред Пасхой в Украине уменьшилась суточная заболеваемость COVIDЗа минувшие сутки 2 544 человека госпитализировали с осложнениями болезни, 370 человек, к сожалению, скончались. В то же время 4 306 пациентов из больниц выписали, 19 408 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 граждан, из них 1 750 570 выздоровели, а 46 200 умерли.

8 мая самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Коронавирус в Киеве: данные на 8 мая 2021

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 753 больных коронавирусом. Умерли 37 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«753 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 37 человек. Всего за период пандемии в городе 4787 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 198 721», - сообщил Кличко.

Заболели: 410 женщин в возрасте от 18 до 97 лет, 315 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 13 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 93 больных коронавирусом, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1268 человек. В общем коронавирус преодолели 127 886 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 113, в Соломенском - 110 и в Дарницком районе - 103 случая», - отметил Виталий Кличко.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Виктория Гордиенко, Яна Ставская