В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 77 детей и 73 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 741 человек; зафиксировано 97 летальных случаев; выздоровели 6513 человек.
Кроме этого проведено тестирований за сутки - 59 421 (в частности методом ПЦР – 28 997, методом ИФА – 10 741); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 683.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 219 824 человека;
- выздоровели - 2 115 197 человек;
- летальных исходов - 51 507;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 434 574.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Читайте такжеВся Украина перешла в "зеленую" зону карантина
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 216 случаев;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 63 случая;
Днепропетровская область - 119 случаев;
Донецкая область - 63 случая;
Житомирская область - 68 случаев;
Закарпатская область - 26 случаев;
Запорожская область - 33 случая;
Ивано-Франковская область – 44 случая;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 128 случаев;
Николаевская область - 53 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 88 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 42 случая;
Харьковская область - 128 случаев;
Херсонская область - 67 случаев;
Хмельницкая область - 59 случаев;
Черкасская область-70 случаев;
Черновицкая область - 27 случаев;
Черниговская область - 90 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
- В Украине увеличат вдвое количество центров массовой вакцинации в ближайшие выходные
- Киевляне получили дополнительную возможность записаться на вакцинацию от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram