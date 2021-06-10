За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 77 детей и 73 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 741 человек; зафиксировано 97 летальных случаев; выздоровели 6513 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 59 421 (в частности методом ПЦР – 28 997, методом ИФА – 10 741); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 683.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 219 824 человека;

выздоровели - 2 115 197 человек;

летальных исходов - 51 507;

проведено ПЦР-тестирований - 10 434 574.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 216 случаев;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 63 случая;

Днепропетровская область - 119 случаев;

Донецкая область - 63 случая;

Житомирская область - 68 случаев;

Закарпатская область - 26 случаев;

Запорожская область - 33 случая;

Ивано-Франковская область – 44 случая;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 128 случаев;

Николаевская область - 53 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 42 случая;

Харьковская область - 128 случаев;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область-70 случаев;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 90 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая