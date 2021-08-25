В Украине за сутки обнаружили 727 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 46 детей и 10 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что также за сутки госпитализированы 682 человека; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 382 человека.
Кроме того, за сутки проведено тестирований - 26 204 (в частности методом ПЦР – 12 855, методом ИФА – 2 110); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 239.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 276 590 человек;
- выздоровели - 2 202 160 человек;
- летальных исходов - 53 521;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 857 352.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 109 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 42 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 3 случая;
Запорожская область - 62 случая;
Ивано-Франковская область – 51 случай;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область -6 случаев;
Луганская область - 8 случаев;
Львовская область - 39 случаев;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 15 случаев;
Тернопольская область - 57 случаев;
Харьковская область - 33 случая;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 12 случаев;
Черновицкая область - 55 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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