За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

В Украине за сутки обнаружили 727 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 46 детей и 10 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что также за сутки госпитализированы 682 человека; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 382 человека.

Кроме того, за сутки проведено тестирований - 26 204 (в частности методом ПЦР – 12 855, методом ИФА – 2 110); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 11 239.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 276 590 человек;

выздоровели - 2 202 160 человек;

летальных исходов - 53 521;

проведено ПЦР-тестирований - 11 857 352.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 109 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 42 случая;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 62 случая;

Ивано-Франковская область – 51 случай;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область -6 случаев;

Луганская область - 8 случаев;

Львовская область - 39 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 15 случаев;

Тернопольская область - 57 случаев;

Харьковская область - 33 случая;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 12 случаев;

Черновицкая область - 55 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая