Ключевую роль в вопросе производства лекарства от коронавируса играют не деньги, а позиция государства.

Начальные инвестиции для собственной украинской вакцины от коронавируса могут составить 10-20 млн долларов. Об этом в интервью ютуб-каналу Future makers рассказал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Производитель вакцины от коронавируса в Украине мог бы выпускать около 40 млн доз препарата в год, считает он. Однако ключевую роль в этом вопросе играют не деньги, а позиция государства. На сегодня, по словам Шимкива, нет гарантии, что правительство выкупит вакцину, которую произведут в Украине. Именно это и мешает старту процесса разработки.

"Создать вакцину не так уж сложно. Сегодня в Украине есть специалисты, которые могут это сделать. Вопрос заключается в том, чтобы наладить массовое производство. Мы готовы инвестировать в такой проект, но для его развития важно понимание позиции государства", - отметил Шимкив.

Кроме того, по его словам, качественные образовательные программы и медиаподдержка могут помочь справиться с влиянием антивакцинаторского движения. По словам главы совета директоров Darnitsa Group, медиа является ключевым источником информации в медицинской теме.

"В Украине количество людей, которые прибегают к самолечению достигает 70%, то есть уровень недоверия к врачам достаточно высокий", - подчеркнул Шимкив. Помочь исправить ситуацию могла бы комплексная образовательная программа.

Отметим, в Украине, по последним исследованиям, только около 30% населения заявляли о готовности вакцинироваться. Для сравнения: в США этот показатель вдвое больше - около 60%.

"В Соединенных Штатах вы не сможете поступить в университет, поехать в школу, участвовать в какой-либо программе, если у вас нет прививки", - добавил Шимкив.

Как сообщалось, вакцинация от COVID-19 стартовала в Украине 24 февраля 2021 года. На данный момент в стране сделали уже более 7,5 млн прививок. Более 2,7 млн украинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в прошлом году Дарница изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В частности началось дополнительное производство Иммустата, а также выпустили дополнительно крупную партию Парацетамола.

Автор: Григорий Бондарь