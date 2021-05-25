Так, в Украине за вчера 249 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В Украине за прошедшие сутки, 24 мая, обнаружили 2 608 новых случаев COVID-19. Среди них – 76 медработников. Также 17 504 пациентов выздоровели, а 249 — умерли от осложнений. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 854 человека.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро вторника, 25 мая.

Количество выздоровевших за сутки значительно превышает число заболевших. Такая динамика наблюдается более месяца.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, из них 1 975 064 выздоровели, летальных случаев — 49 685. Сегодня болеет 161 714 украинцев - на 15 145 человек меньше, чем за прошлые сутки.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 38 место по количеству новых случаев инфицирования, среди стран Европы -10 позицию, по смертности – 3.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории осуществили 52 279 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 23 440, методом ИФА — 12 650. Также сделали 16 189 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в Украине сделали более 10 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

14 056 человек привиты против COVID-19 за сутки 24 мая 2021 года. Одну дозу получили 3 618 человек, полностью иммунизированные - 10 438 человека.

В течение суток работали 255 мобильных бригад и 343 пункта прививки.

По состоянию на 25 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 981 972 человека, из них получили 1 дозу – 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 86 225 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 068 195 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко