Матрос заявил, что не доверяет препарату. Вакцинация в Украине добровольна.

Беляевский районный суд Одесской области оправдал военнослужащего, отказавшегося вакцинироваться от COVID-19 по приказу командира.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего постановления, вынесенного судьей Игорем Горяевым.

Согласно постановлению, командир воинской части А1892 направил в суд протокол о военном административном правонарушении в отношении матроса - механика радиотехнической ремонтной мастерской группы материально-технического обеспечения.

В протоколе сказано, что в условиях особого периода военнослужащий уклонился от выполнения требований командира - отказался выполнять приказ "Об организации вакцинации особого состава воинской части А1892".

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В судебном заседании представитель воинской части отметил, что командир издал вышеназванный приказ, согласно которому в срок до 22 июля 2021 года весь личный состав должен был пройти вакцинацию от "COVID-19". Матрос был ознакомлен с приказом, однако выполнять его отказался.

В судебном заседании военнослужащий пояснил, что отказался делать прививку, поскольку не доверяет препарату, и считает недопустимым вакцинироваться без предварительного полного обследования состояния здоровья.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, оценив все обстоятельства, судья счел нужным закрыть дело за отсутствием состава преступления. В своем решении суд ссылается на ряд статей Кодекса об административных правонарушениях и Конституции Украины.

Кроме того, судья Горяев обращает внимание на приказ Министерства здравоохранения Украины 24 декабря 2020 №3018, которым утверждено: вакцинация от коронавирусной болезни "COVID-19" в Украине является добровольной.

Ранее сегодня стало известно, что в Одессе с 13 сентября на дистанционную форму работы может перейти большинство школ из-за низкого уровня вакцинации работников этих учреждений от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19.

Автор: Лариса Козовая