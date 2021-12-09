В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1078 детей и 194 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2449 человек; зафиксировано 465 летальных случаев; выздоровели 24 547 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 642.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 532 357 человек;
- выздоровели - 3 133 970 человек;
- летальных исходов - 89 901;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 199 355.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
м. Киев – 1198;
Винницкая область - 488;
Волынская область - 493;
Днепропетровская область - 471;
Донецкая область - 574;
Житомирская область - 640;
Закарпатская область - 503;
Запорожская область - 570;
Ивано-Франковская область - 529;
Киевская область - 484;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 146;
Львовская область - 745;
Николаевская область - 359;
Одесская область - 1232;
Полтавская область - 537;
Ровенская область - 346;
Сумская область – 288;
Тернопольская область - 306;
Харьковская область - 566;
Херсонская область - 137;
Хмельницкая область - 538;
Черкасская область - 496;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область - 436.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделано более 26 млн прививок. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.
Так, вчера прививку от COVID-19 получили 178 тыс. 796. Первую дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы – 109 тыс. 529 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 974 тыс. 700 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 151 тыс. 762 человека. Всего сделано 26 млн 126 тыс. 460 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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