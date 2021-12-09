Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Одесской области.

В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1078 детей и 194 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2449 человек; зафиксировано 465 летальных случаев; выздоровели 24 547 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 642.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, кто и когда получит третью дозу вакцины от коронавируса в Украине (видео)

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 532 357 человек;

выздоровели - 3 133 970 человек;

летальных исходов - 89 901;

проведено ПЦР-тестирований - 16 199 355.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев – 1198;

Винницкая область - 488;

Волынская область - 493;

Днепропетровская область - 471;

Донецкая область - 574;

Житомирская область - 640;

Закарпатская область - 503;

Запорожская область - 570;

Ивано-Франковская область - 529;

Киевская область - 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область - 745;

Николаевская область - 359;

Одесская область - 1232;

Полтавская область - 537;

Ровенская область - 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область - 306;

Харьковская область - 566;

Херсонская область - 137;

Хмельницкая область - 538;

Черкасская область - 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область - 436.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделано более 26 млн прививок. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

Так, вчера прививку от COVID-19 получили 178 тыс. 796. Первую дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы – 109 тыс. 529 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 974 тыс. 700 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 12 млн 151 тыс. 762 человека. Всего сделано 26 млн 126 тыс. 460 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Авторы: Ирина Погорелая, Екатерина Гирнык