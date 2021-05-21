За сутки умерли более 200 украинцев с COVID-19.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 4 984 новых случая COVID-19 - среди них 278 детей и 97 медработников. Также 12 845 пациентов выздоровели, а 202 — умерли от осложнений. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 1 785 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне. Количество выздоровевших за сутки значительно превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается более трех недель.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

С начала пандемии в нашей стране зафиксировали 2 175 382 случая коронавируса: из них 1 929 039 человек выздоровели и 49 101 умер от осложнений. Сегодня болеет 197 242 украинца - на 8 063 человека меньше, чем за прошедшие сутки.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 6 позицию и 8 по смертности.

Тест на коронавирус: что известно

Лаборатории за минувшие сутки совершили 62 577 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 26 154, методом ИФА — 11 454. Также сделали 24 969 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

В течение всего времени в Украине осуществили 9,9 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

18 913 человек привиты против COVID-19 за сутки 20 мая 2021 года. Одну дозу получили 6 287 человек, полностью иммунизированы - 12 626 человек.

В течение суток работали 289 мобильных бригад и 382 пункта прививки.

По состоянию на 20 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 971 034 человека, из них получили 1 дозу – 971 032, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 60 696 человек. Всего проведено 1 031 728 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко