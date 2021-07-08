За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки выявлено 617 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 26 детей и 18 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 404 человека; зафиксировано 23 летальных случая; выздоровели 872 человека.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 40 893 (в частности методом ПЦР-17 945, методом ИФА-9 129); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 819.

Читайте такжеВОЗ: к вакцинации в Украине привлекут студентов-медиков и интернов

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 239 591 человек;

выздоровели - 2 175 225 человек;

летальных исходов - 52 560;

проведено ПЦР-тестирований - 10 983 401.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 181 случай;

Винницкая область - 24 случая;

Волынская область - 11 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 11 случаев;

Запорожская область - 23 случая;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область - 50 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 17 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 18 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая