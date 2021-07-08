В Украине за сутки выявлено 617 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 26 детей и 18 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 404 человека; зафиксировано 23 летальных случая; выздоровели 872 человека.
Кроме этого проведено тестирований за сутки - 40 893 (в частности методом ПЦР-17 945, методом ИФА-9 129); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 819.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 239 591 человек;
- выздоровели - 2 175 225 человек;
- летальных исходов - 52 560;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 983 401.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 181 случай;
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 23 случая;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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