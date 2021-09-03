По состоянию на август 2021 года заключено более 40 договоров о медицинском обслуживании населения, что позволяет выполнять операции по трансплантации за счет средств государственного бюджета абсолютно бесплатно для пациента.

В Украине впервые совершили посмертную трансплантацию печени в частном медицинском учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В рамках пилотного проекта Минздрава впервые в Украине, была проведена посмертная трансплантация печени в частной клинике. Донором стала 40 летняя женщина", - говорится в сообщении.

По информации Украинского центра трансплант-координации, после того, как консилиум врачей зафиксировал диагноз - смерть мозга, родственники умершей предоставили разрешение на проведение трансплантации печени, сердца и почек.

Читайте такжеВ Украине более 4 миллионов человек полностью вакцинированы от COVID-19"Подбор пары" донор-реципиент " провела Единая государственная информационная система по трансплантации. При этом было спасено еще несколько жизней. Трансплантацию сердца провели в Институте сердца. Этот орган получил пациент с редкой группой крови. Почки получили пациенты клиники Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы. На сегодня состояние всех реципиентов стабильное, желаем скорейшего выздоровления", - рассказали в Минздраве.

На конец июля 2021 года в Украине выполнено 109 (из них 46 от посмертного донора) трансплантаций почки, 25 (из них 14 от посмертного донора) трансплантаций печени, 14 трансплантаций сердца.

По состоянию на август 2021 года заключено более 40 договоров о медицинском обслуживании населения, что позволяет выполнять операции по трансплантации за счет средств государственного бюджета абсолютно бесплатно для пациента.

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Автор: Леся Лещенко