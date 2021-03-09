Отмечается, что семейные врачи могут подписать ограниченное количество деклараций с новыми пациентами. За превышение этого лимита врачей штрафуют.

В Украине возникла нехватка семейных врачей. Эта проблема стала очевидной в период пандемии коронавируса.

Такое мнение в интервью ГолосUA выразил заслуженный врач Украины Даниэль Карабаев.

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«Во-первых, семейные врачи тоже люди. Понятно, что, как и другие люди, врачи тоже болеют, устают, и есть эмоциональное выгорание, и желание адекватного отношения к себе со стороны государства. Но, во-вторых, в Украине к концу 2020 года – большая нехватка семейных врачей (первичного звена)», – сказал врач.

Карабаев уточнил, что семейные врачи могут подписать ограниченное количество деклараций с новыми пациентами. За превышение этого лимита врачей штрафуют.

«Есть Центры первичной медико-санитарной помощи, где врачи просто не могут дальше подписывать декларации с пациентами, потому что они уже набрали положенное им по закону количество пациентов. Для семейного врача это более 2000 пациентов. И никто не может их заставить взять больше пациентов. Если они будут брать больше пациентов, то к врачам возникают штрафные санкции и тогда зарплата доктора становится меньше», – сказал заслуженный врач Украины.

Как сообщалось, украинцы в соцсетях жаловались на то, что в период карантина семейные врачи отказывались подписывать декларации с новыми пациентами.

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Автор: УНИАН