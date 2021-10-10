В перечень "оранжевых" попали три региона, а два из него выбыли.

В Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей имеют показатели распространение COVID-19, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Читайте такжеХерсонская область может перейти к "красному" уровню эпидопасностиТаким образом, после обновления данных из регионов, в перечень "оранжевых" областей попали Волынская, Черновицкая и Одесская, а выбыли из списка – Ровенская и Киевская.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях – показатели 780 и 799 на 100 тыс. населения соответственно.

Напомним, по состоянию на 9 октября показатели "оранжевой" зоны эпидемической опасности имели 15 регионов Украины.

В нашем государстве есть еще три карантинные зоны – "зеленая", "желтая" и "красная".

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Автор: Инна Андалицкая