Прививки будут проводить мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

В Украине 12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 городах и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. На прошлых выходных (5-6 июня) работали 14 центров массовой вакцинации в 10 городах.

В частности, планируется работа: во Львовской области - 8 центров, из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде; Одесской области - 7 центров, из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле; Полтавской области - 5 центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях; Херсонской области - 3 центров в Херсоне; Черновицкой области - 2 центров в Черновцах; Киевской области - 2 центров в Броварах и Белой Церкви; в Киеве - одного центра; Тернопольской области - одного центра в Тернополе; Ривенской области - одного центра в Ривне; Днепропетровской области - одного центра в Днепре; Хмельницкой области - одного центра в Хмельницком; Житомирской области - одного центра в Житомире; Черкасской области - одного центра в Черкассах; Донецкой области - одного центра в Мариуполе.

Прививки будут проводить мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

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"Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить против COVID-19 как можно больше украинцев. Мы видим, что с каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей. Министерство здравоохранения будет помогать создавать такие центры, обеспечивать их вакцинами и обучать персонал", - отметил главный государственный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Как сообщал УНИАН, центры массовой вакцинации открылись 29 мая в Киеве - на базе Международного выставочного центра, Львове - на стадионе "Арена Львов", Одессе - 30 мая на стадионе юридической академии.

Пока эти центры работают только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку по телефону или при помощи сообщения, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение. Приоритет отдается пожилым людям.

Кампания по вакцинации против коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. До открытия центров вакцинации прививки делали приоритетным категориям граждан.

В течение 5-6 июня в 14 центрах массовой вакцинации в городах Украины привили 15 тыс. 25 человек, из них 6 тыс. 457 субботу и 8 тыс. 568 в воскресенье.

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Автор: Константин Гончаров