В отели будут селить только вакцинированных.

На Новый год украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил журналистам.

"Горнолыжные курорты будут работать для вакцинированных", - сказал он.

По его словам, в отели будут селить только вакцинированных, и канатные дороги также будут работать только для привитых.

Также Ляшко добавил, что отрабатывают модель, при которой при поселении в отель будут выдавать браслет, который будет содержать информацию о проживании и с этим браслетом можно будет попасть на канатную дорогу, чтобы не показывать постоянно сертификат о прививках.

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Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко