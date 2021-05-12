Всего за сутки в Украине привито почти 18,3 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 11 мая, резко ускорились темпы введения второй дозы вакцины от коронавируса - за вчера вторую дозу вакцины получили 1233 человека.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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Так, за сутки прививки второй дозой сделали в 11 областях:

Днепропетровской - 464;

Винницкой - 341;

Львовской - 150;

Николаевской - 138;

Сумской - 79;

Хмельницкой - 35;

Черкасской - 17;

Киевской - 4;

Черниговской - 3;

Запорожской и Житомирской - по 1.

С начала кампании вакцинации вторую дозу получили 1928 человек. При этом в восьми областях еще ни один человек не получил вторую дозу вакцины: в Луганской, Одесской, Херсонской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Ривненской.

Так, за сутки в Украине в целом привито от COVID-19 почти 18,3 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"18 264 человека привито против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 года в Украине", - написал он.

Больше всего прививок сделали в г. Киеве (1 217 прививок), Днепропетровской (1 649 прививок), Запорожской (1 190 прививок) и Львовской (1 881 прививки) областях.

Министр добавил, что с начала вакцинальной кампании привито 882 тыс. 621 человек.

По состоянию на 11 мая в лист ожидания вакцинации записалась 535 тыс. 951 лицо.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова