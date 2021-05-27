Прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

В Украине 27 мая 2021 года начинается повторный конкурс по избранию главы Национальной службы здоровья.

Об этом написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Facebook.

Министр отметил, что начинается конкурс с 27 мая 2021 года. Прием документов продлится до 2 июня 2021 года.

Он пригласил кандидатов к участию в конкурсе.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины - это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения. Поэтому, убежден, что его возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплочены и преданные своему делу", - отметил Ляшко.

Конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабре 2019 года временно исполнять обязанности главы службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

После этого было объявлено несколько конкурсов, но по их результатам главу НСЗУ так и не было назначено.

Ляшко в этом месяце, сразу после назначения на должность министра здравоохранения, анонсировал обращение к правительству о проведении конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины. По его словам, предыдущий конкурс на главу НСЗУ объявили еще в марте, но никого вновь не назначили.

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Автор: Инна Андалицкая