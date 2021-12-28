Под сокращение попадут медучреждения, где рождается менее 150 детей в год, – их в стране насчитывается почти 70.

В следующем 2022 году в Украине закроют часть роддомов. Это связано с новыми требованиями по количеству родов, которые выдвинула Национальная служба здоровья.

Под сокращение попадут медучреждения, где рождается менее 150 детей в год, – их в стране насчитывается почти 70. Такая инициатива призвана снизить смертность младенцев в Украине, говорится в сюжете ТСН.

По мнению чиновников, если родов немного, врачи теряют нужную практику. Как отмечается, за год в Украине умерло 1469 новорожденных – этот показатель выше, чем в странах ЕС.

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Президент Ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская отмечает, что даже 150 родов в год недостаточно для того, чтобы поддерживать квалификацию врачей на самом высоком уровне.

"В регионах нужно оставлять медучреждения, где 300 родов и более в год", – считает Знаменская.

Именно с таким минимальным показателем могут работать роддома в Евросоюзе. Однако в Национальной службе здоровья к таким кардинальным изменениям не готовы. Сейчас в Украине менее 150 родов принимают почти 70 медучреждений.

"Из этих 70, 30 принимают менее 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", – пояснила председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Такие отделения не смогут подписать соглашения с НСЗУ, поэтому не получат финансирование и должны закрыться. А тем, кто останется, в ведомстве с 2022 года обещают поднять тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривень.

Напомним, депутаты предлагают разрешить в Украине "анонимные роды" для предотвращения матерям убийства своих новорожденных детей. Соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно профилактики и противодействия инфантициду" (№6053) размещен на сайте парламента.

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