В Украине седьмую неделю подряд снижается уровень заболеваемости COVID-19.
Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что на сегодняшний день в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занята 27 тыс. 841 койка, или 36%.
«Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число выздоровевших людей. «Красных» зон не осталось. Восемь областей находятся в «оранжевой» зоне. Остальные - в «желтой», однако есть определенный рост заболеваемости в отношении изо дня в день - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедших праздниках», - подчеркнул глава правительства.
В связи с этим граждан призывают и далее соблюдать карантинные ограничения.
Коронавирус в Украине: что известно
- Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине обнаружено 2 тыс. 208 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 89 детей и 34 медработника. От осложнений умерло 119 человек. В больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 084 человек.
- С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 124 тыс. 535 человек, умер 46 тыс. 631 человек.
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