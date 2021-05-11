В настоящее время в больницах занято 36% коек, отведенных для приема пациентов с коронавирусной болезнью.

В Украине седьмую неделю подряд снижается уровень заболеваемости COVID-19.

Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на сегодняшний день в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занята 27 тыс. 841 койка, или 36%.

«Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число выздоровевших людей. «Красных» зон не осталось. Восемь областей находятся в «оранжевой» зоне. Остальные - в «желтой», однако есть определенный рост заболеваемости в отношении изо дня в день - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедших праздниках», - подчеркнул глава правительства.

В связи с этим граждан призывают и далее соблюдать карантинные ограничения.

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Автор: Константин Гончаров