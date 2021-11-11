На этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения, местного самоуправления и органов территориальных общин.

Министерство здравоохранения подготовило приказ об очередном расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сегодня Минздрав направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация является обязательной", - отметил министр.

По словам Ляшко, на этот раз речь идет о сотрудниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности; сотрудниках органов местного самоуправления; сотрудниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

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Как сообщал УНИАН, с 8 ноября вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Сотрудники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

В то же время приказом Минздрава от 9 ноября решили добавить в перечень социальных работников, госслужащих, а также сотрудников стратегически важных предприятий. Этот приказ вступает в силу 9 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко