Такая прививка, по словам госсанврача, помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

В Украине готовятся в ближайшее время разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.

Об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".

"Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. Это решение в ближайшее время также вступит в силу", - сообщил Кузин.

Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которая будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - отметил врач.

Разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины

Игорь Кузин напомнил о разнице между бустерной и дополнительной дозами вакцины.

Так, человек, у которого есть проблемы с иммунитетом или риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины.

"Речь идет об иммунокомпроментированных людях после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией, на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза является необходимой, чтобы был полноценно сформирован иммунитет", - отметил госсанврач.

Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

Чтобы получить дополнительную дозу, следует обратиться к своему профильному лечащему врачу, получить направление в любой форме, а затем прийти в пункт прививки. Для вакцинации, по словам Кузина, рекомендуются мНРК-вакцины, то есть либо Pfizer, либо Moderna.

Читайте такжеВ Израиле будут делать четвертую прививку от коронавируса людям старше 60 летТогда как бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

"Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки. По состоянию на сегодня 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", - рассказал врач.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения в январе планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы прививки от COVID с учетом подходов Европейского Союза.

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