В Украине готовятся в ближайшее время разрешить бустерные дозы вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.
Об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинскому радио".
"Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. Это решение в ближайшее время также вступит в силу", - сообщил Кузин.
Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).
"Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которая будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих", - отметил врач.
Разница между бустерной и дополнительной дозами вакцины
Игорь Кузин напомнил о разнице между бустерной и дополнительной дозами вакцины.
Так, человек, у которого есть проблемы с иммунитетом или риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины.
"Речь идет об иммунокомпроментированных людях после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией, на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза является необходимой, чтобы был полноценно сформирован иммунитет", - отметил госсанврач.
Дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.
Чтобы получить дополнительную дозу, следует обратиться к своему профильному лечащему врачу, получить направление в любой форме, а затем прийти в пункт прививки. Для вакцинации, по словам Кузина, рекомендуются мНРК-вакцины, то есть либо Pfizer, либо Moderna.
Читайте такжеВ Израиле будут делать четвертую прививку от коронавируса людям старше 60 летТогда как бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.
"Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки. По состоянию на сегодня 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", - рассказал врач.
Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения в январе планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы прививки от COVID с учетом подходов Европейского Союза.